We hebben gezien hoe het Malieveld aan gort werd gereden, dat lot staat nu het Zuiderpark te wachten

Haagse burgemees­ter houdt komende zaterdag legermate­ri­eel paraat bij protesten

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft gezegd dat hij op 11 maart, wanneer zowel klimaatactivisten als boeren in zijn stad komen demonstreren, alles in gereedheid zal brengen om blokkades of tractoren te verwijderen. Daarbij schuwt hij zelfs de inzet van legermaterieel niet.