We hebben nog wel een blik Janmaatjes nodig om ADO in de Eredivisie te houden

Video Danseres­sen WK darts genieten van ‘Aubergeni­us’ met hilarisch filmpje

28 december Dirk van Duijvenbode timmert deze dagen flink aan de weg in Londen bij het WK. De Westlander heeft vanwege zijn werk in een auberginekwekerij de bijnaam ‘Aubergenius’, iets wat de danseressen bij het WK aangrepen voor een hilarisch TikTok-filmpje stuntje in de aanloop naar de partij tegen Adam Hunt.