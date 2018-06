'We moeten het ijspaleis uit'

Video Reebok vecht voor plekje in Meijendel

1 juni De natuur in en rond Meijendel is erg mooi om te zien, maar heeft ook haar persoonlijke ruimte nodig. Duinwachter Gino Daamen van Dunea ondervond dit aan den lijve toen hij vanochtend in alle vroegte een reebok tegenkwam in het duingebied tussen Scheveningen en Wassenaar.