We moeten korte metten maken met deze moderne slavernij, dan pas hebben we van het verleden geleerd

Amare opgeleverd, boete voor bouwbe­drijf voorlopig van de baan

13 juli Cultuurpaleis Amare is officieel opgeleverd. Wethouder Mulder en de cultuurinstellingen hebben er alle vertrouwen in dat de resterende probleempunten in het kersverse kunstgebouw snel kunnen worden opgelost en zijn daarom akkoord gegaan. Een eventuele boete voor de bouwer is daardoor net op tijd van de baan.