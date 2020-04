We moeten maar vast wennen aan de drones

Live Twitter Pool die 30-jarige man van balkon gooide na ruzie staat vandaag voor de rechter

12:52 Grzegorz K. staat vandaag voor de rechter. De Pool is een van de vier verdachten die is aangehouden nadat eind december een man van het balkon viel bij het Lopikplein in Den Haag. De 30-jarige man zou vermoedelijk na een ruzie van het balkon zijn geduwd. Het slachtoffer is bij de val zwaargewond geraakt.