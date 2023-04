We moeten niet te voorzichtig zijn in ons dankbetoon aan Paul van Vliet

MIJN PALEISJE John Baltus: ‘Den Haag is mijn eerste liefde, maar stiekem voel ik me aangetrok­ken tot een ander’

John Baltus is een kleurrijke verschijning in de Haagse muziekwereld. Daarnaast kan het zomaar zijn dat hij je op een goede dag als trambestuurder op de plek van bestemming brengt. Maar hoewel de hofstad hem een leven lang gevormd heeft, voelt hij steeds meer aantrekkingskracht tot een andere stad. ,,En daar schaam ik me niet voor. Het is gewoon zo.”