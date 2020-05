We moeten redden wat er te redden valt

Om die reden is Peter R. de Vries geen graag geziene gast in de hofstad. We spreken de letter geeneens uit. In de Haagse spelling, gebaseerd op de uitspraak van onze moedâhtaal, krijgt ’ie een geheel andere klank. De r na een korte klank wordt een G, als in: ‘Bagt, van hagte gefeiliciteeâht met de vejaahdag van Gegt. Hieâh hebbie un dausje smagties.’ Na een lange a klinkt een R als een H: ‘Op ’n auievaah groeit gein haah, da’s raah maah wel waah. En zau kenne we d’r nog wel een paah.’