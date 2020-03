We moeten welvaart brengen naar de mensen in arme landen, anders komen ze het over 40 jaar hier halen

Vermagerde geiten in modderig weiland: ‘Dierenver­waar­lo­zing aan Schrepel­pad moet stoppen’

3 maart De pootjes van de geiten en schapen staan diep in het drassige weiland als Robin Smit, gemeenteraadslid van de Haagse Partij voor de Dieren, in de ochtend aankomt bij het Schrepelpad in Den Haag. De verwaarloosde en vermagerde dieren steken hun snoet in de modder om bij het eten te komen dat zo op de vochtige grond is neergegooid. ‘Dierenleed’, vindt het raadslid.