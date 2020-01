‘We staan als een stel zombies in de rij, met dezelfde frustratie, dezelfde woede’

Den Haag is een Bermudadriehoek als het om autoverkeer gaat. Je rijdt er in en je weet bij god niet meer hoe je d’r uit komt. Gemiddeld sta je 124 uur per jaar stil langs ’s Haagse wegen. Dat is niet per definitie een straf: ten eerste went alles, als het maar lang genoeg duurt. Zo wen je aan de pijn van een gaatje in je kies, of de irritatie van een gescheurde nagel. Het begint op een vreemde manier zelfs prettig te voelen.



Ten tweede vinden de meeste mannen in de auto zitten helemaal niet erg. ’t Is het enige moment dat je nog voor jezelf hebt. Op je werk word je uitgekafferd door je baas, thuis word je afgeblaft door je vrouw. Ik ken zelfs mannen die rondjes blijven rijden om maar niet thuis te hoeven komen. Werken is de tijd die je vult tussen twee files door.