'We werden in 't begin van alle kanten in de gaten gehouden'

Het jubileum werd tegelijk gevierd met Divali (lichtjesfeest) in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Shri Vishnu School - de eerste onderwijsinstelling die door SHON werd opgericht- was prominent aanwezig. Ramnath is trots op het resultaat van zijn inspanningen, een project waarin niemand geloofde behalve hijzelf en zijn kameraden. De overheid deed moeilijk, bang voor segregatie of vanwege onbekendheid met de Hindoestaans-Surinaamse cultuur. En financieel moesten de initiatiefnemers soms met de pet rond om zaken rond te krijgen. ,,Ik herinner me nog de vergadering over de legeskosten bij de aanvraag voor een schoolvergunning. We moesten 13.000 gulden betalen. Allemaal hadden we er al privégeld in gestopt, maar we kwamen nog 3500 gulden tekort. Dus zaten we met onze handen in het haar'', vertelt Ramnath. ,,De redding kwam van Mohan Tewarie, kno-arts van Indiase afkomst. Van hem kreeg ik een cheque en het bedrag mocht ik zelf invullen. Een geweldig gebaar.‘’



Vers in het geheugen ligt de eerste schooldag in 1988. ,,Op basis van 151 kinderen hadden we een licentie gekregen, maar d'r kwamen er maar 22 opdagen. Er was een beetje paniek natuurlijk. Docenten en ander personeel stapten toen onmiddellijk in de auto en reden de huisadressen af. In de loop van het schooljaar kwamen uiteindelijk toch nog 90 kinderen op school", vertelt hij.