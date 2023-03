We weten allemaal: de stem op de BBB is een tegenstem. Een proteststem. De makkelijkste weg

column Ik weet eerlijk gezegd niet hoe je drillrap­per wordt, er is vast een cursus voor te volgen

,,Het is heel eenvoudig’’, zegt de man aan mijn tafeltje in koffiehuis de Koning. Hij heeft mij en een andere tafelgenoot zojuist een bak koffie aangeboden. We hebben het over drillrap en wat dat eigenlijk is. ,,Als een blanke een zwarte neersteekt is het racisme. Als een zwarte een zwarte neersteekt, is het drillrap.’’