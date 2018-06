'We willen af van contant geld in de bus'

VVD: 'Borden langs weg in Turks zijn niet normaal'

18 juni De borden die vanwege de Turkse verkiezingen in Den Haag in de berm staan om de weg naar het stemlokaal te wijzen in de stad, horen uitsluitend in het Nederlands te verwijzen. En niet ook nog eens in het Turks. Dat vindt de VVD in Den Haag, die dit in het college van burgemeester en wethouders aan de kaak gaat stellen.