We zijn ons anders gaan kleden door corona: ‘Meer fijnere stoffen, die lekker zitten’

De typische klederdrachten, zoals vroeger in Scheveningen, draagt bijna niemand meer, behalve op evenementen. Veel mode van tegenwoordig zie je op alle plekken in het straatbeeld terug. Is een broek met wijde pijpen hip, dan zie je dat overal. Net zoals losjes zittende kleding. Door de lockdowns was thuiswerken het advies. En als je een vergadering had via Google, kon je net zo goed een joggingbroek aantrekken. Niemand die het zag. ,,Dat zie je terug in het straatbeeld", zegt Allan Vos, ontwerper en organisator van The Hague Fashion Week. ,,Iedereen is wat relaxter geworden. Dat hele, héle sjieke is verdwenen. En iedereen lijkt ook mee te gaan met die ontwikkeling.”