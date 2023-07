We zijn pas halverwege het jaar, maar nu al twee keer zoveel explosies als in 2022

Twee explosies in één nacht: omwonenden van pizzeria en coffeeshop opge­schrikt door knallen

Bewoners van de Weimarstraat in Den Haag zijn dinsdagochtend vroeg opgeschrikt door een harde knal. Bij een pizzeria in de straat had een ontploffing plaatsgevonden. Er is forse schade ontstaan aan het pand en naastgelegen huizen. Ook een coffeeshop een buurt verderop werd beschadigd door een explosie.