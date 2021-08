We zijn, vol vertrouwen in een overheid die niet is te vertrouwen, twee prikken gaan halen

columnDe Slutty Summer die ons was beloofd viel al snel in het water. In sommige delen van het land zelfs letterlijk. Maar we zijn onderweg naar de uitweg, zo bleek gisteren bij de persconferentie van H&M. De wappies raken gefrustreerd. Vaccineren blijkt hét middel tegen corona – in ieder geval voor nu. En nu is waar het om gaat.