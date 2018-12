'We zitten in een crisis, ingrijpen is noodzaak'

Het is ook noodzakelijk. Zowel de Haagse koop- als huurmarkt lijkt totaal overspannen. Prijzen rijzen de pan uit, beleggers pikken de betaalbare koopwoningen in en de Haagse woningzoekende heeft het nakijken.



,,Iedereen kent familie of vrienden die op zoek zijn naar een appartement of een huis en die maar niet aan de bak komen'', weet Revis. ,,Elke doelgroep heeft het lastig op de Haagse woningmarkt. We zitten met z'n allen in een crisis.‘’



Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Den Haag, maar deze gemeente gaat wel voorop in de strijd 0m de overspannen markt weer een beetje terug in z'n hok te krijgen. Boudewijn Revis neemt zelfs maatregelen die zijn liberale hart wellicht doen bloeden. ,,Ingrijpen in de vrije huursector, dat zou ik zelf niet als eerste hebben bedacht'', zegt hij. ,,Maar het moet wél gebeuren.''