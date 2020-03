We zitten inmiddels een week thuis en geef maar toe: u raakt door de klusjes heen

Ik heb afgelopen zondag een fles champagne geopend om te vieren dat na een week vrijwillige opsluiting met mijn drie vrouwen niemand elkaar de hersens heeft ingeslagen. Hoe gaat het bij u? Afgezien van het halen van een enkele boodschap en een frisse neus kom ik niet veel buiten. Zoals velen onder ons heb ik de voorjaarsschoonmaak al achter de rug. Er zijn nog wel wat klusjes in huis - ik word er meerdere malen per dag dringend aan herinnerd - maar ik besteed mijn tijd vooral aan iets wat we allemaal vaker zouden moeten doen: vervelen. Goed voor de concentratie, die er juist bij gebaat is als de teugels regelmatig worden gevierd. Met de smartphone in de hand is verveling bijna onmogelijk. Al is het - geef maar toe - veelal weinig zinvol wat u zit te bekijken.