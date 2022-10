We zitten met de gebakken peren in een bananenrepubliek, bestuurd door een buitenaards reptielenvolk

column Elk kruimeltje aandacht weet deze meester­stra­teeg om te zetten in een hap stront

Ik droomde vannacht van Thierry Baudet. Nee, het was geen nachtmerrie. We hadden een Facetimegesprek, in het Engels. Ik vroeg hem of hij door zijn krankzinnige uitspraken niet in de problemen kwam. Dat viel wel mee, zei hij. ‘You’ve got your roebels, I’ve got mine.’ Hij klaagde dat de reptielen in de Tweede Kamer zijn werk onmogelijk maken. ‘We noemen het niet voor niets een slangenkuil,’ antwoordde ik.

