Wederom geen traditionele Vlaggetjesdag in Scheveningse haven dit jaar

Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen heeft in overleg met de gemeente besloten om ook dit jaar geen activiteiten aan de haven van Scheveningen te organiseren. ,,We vinden het erg jammer dat we dit jaar opnieuw onze bezoekers uit binnen- en buitenland niet tijdens Vlaggetjesdag kunnen ontvangen aan de haven van Scheveningen”, zegt Gerbrand Voerman. ,,Maar we gaan ervan uit dat we iedereen in 2022 met een waanzinnig programma kunnen verrassen. Een extra bijzonder jaar omdat we dan 75 jaar Vlaggetjesdag gaan vieren.”

Toch laat de stichting deze bijzondere dag niet zomaar voorbij gaan. ,,Vlaggetjesdag is omringd door enkele tradities. Deze willen we graag in ere houden. Denk hierbij aan haring voor de verzorgingstehuizen. Ook in 2021 gaat Vlaggetjesdag samen met haar sponsoren vlak voor of op Vlaggetjesdag (19 juni) nieuwe maatjes aanbieden.”

Vlaggen op Vlaggetjesdag

Voor kinderen is er een kleurwedstrijd. ,,Een mooie kleurplaat is weer in ontwikkeling en we hopen dat dit jaar nog meer scholen en kinderen mee gaan doen.”

Quote De Hollandse Nieuwe haring ligt natuurlijk wel gewoon op 16 juni in de winkel Stichting Vlaggetjesdag

En de wedstrijd ‘Vlaggen op Vlaggetjesdag’ mag uiteraard ook niet ontbreken. ,,Verleden jaar deelden we de winnaarsvanen 2020 uit aan de Keizerstraat, Muzee Scheveningen en de Julianakerk. De individuele prijs ging naar Floor op de Van Boetzelaerlaan. We roepen dan ook weer heel Scheveningen op om hun straat, tuin, voorgevel in Vlaggetjesdagsfeer te brengen in de week van 14 tot en met 20 juni.”

Wel zal dit jaar de burgemeestersharing weer worden aangeboden. ,,Een traditie die we gelukkig heel corona veilig kunnen laten plaatsvinden. En de Hollandse nieuwe haring ligt natuurlijk wel gewoon op 16 juni in de winkel.”

