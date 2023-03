Wederom verlaten twee belangrijke culturele instellingen de Hofstad. Of moet ik zeggen: Sofstad?

Literatuur­mu­se­um verhuist naar Utrecht: ‘Toekomst is het belangrijk­ste’

Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum in Den Haag gaat verhuizen. Niet naar het Museumkwartier in de Haagse binnenstad, wat eerst het plan was. Maar 62,7 kilometer verderop, naar Utrecht. ‘Mijn stad verliest het mooiste museum, maar de toekomst is het belangrijkste.’