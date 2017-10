Wedstrijd: ontwerp verplaatsbaar gebouw

Museumnacht tot in de kleinste uurtjes

13:49 De jaarlijkse Museumnacht in Den Haag doet zijn naam eer aan door zondagochtend tot 04.00 uur door te gaan. Op dat tijdstip zijn de deelnemende musea weliswaar gesloten, maar pas dan loopt de after party ten einde die in het Paard wordt gehouden. Muzikanten van het label Antilounge zetten met elektronica de toon voor deze nacht en bezoekers van de Museumnacht kunnen op vertoon van hun kaartje gratis naar binnen.