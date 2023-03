Weduwe Bosman (55) begon uit verdriet nabestaandencafé Jij Ontbreekt: ‘Soms is een half woord genoeg’

Plaats Delict Deze jongeman probeerde voor de neus van een fotograaf uit de gevangenis te ontsnappen

Uitbraken uit gevangenissen komen wel vaker voor, maar het gebeurt zelden dat een fotograaf daar ooggetuige van is. Op 9 oktober 1975 staat er een bijzonder verslag van Jos van Leeuwen in de Haagsche Courant met maar liefst vijf foto’s. Lezers zien hoe de politie in de duinen een jongeman probeert te pakken die zich hevig daartegen verzet.