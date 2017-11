Week cel voor stenengooier Schilderswijk

Hagenaar Anass L. (20) is door de snelrechter veroordeeld tot een week cel voor zijn aandeel in rellen op de Vaillantlaan na de WK-kwalificatie van Marokko. Hij zou een steen hebben gegooid en schreeuwde leuzen als ‘pak ze’ in de richting van de politie .

Na de zege van Marokko op Ivoorkust was het zaterdag onrustig in de Schilderswijk. De aanvankelijk feestelijke stemming sloeg om toen automobilisten op de Vaillantlaan werden tegengehouden. De inzittenden van één auto werden mishandeld. De ME moest de rust herstellen. Anass L. werd aangehouden, omdat hij mede zou hebben gezorgd voor escalatie van de ongeregeldheden.

Quote Ach, het heeft geen zin om dit uit te leggen Anass L.

,,Dit is kwalijk”, stelde de officier van justitie vandaag bij de Haagse snelrechter. ,,De veiligheid van de politie is aangetast. Als het hommeles op straat is, moet je dat niet aanwakkeren.''

De verdachte ontkent dat hij met een steen in zijn handen stond of de politie uitschold. ,,Ik heb niets gedaan. Zij kwamen met knuppels en sloegen. Ik was met een paar honderd man op straat. Ach, het heeft geen zin om dit uit te leggen.”

Volledig scherm © Jos van Leeuwen De rechter merkt op dat Anass kennelijk niet ‘de grootste vriend is van de politie’. Hij bladert door het strafblad van de man, die al eerder is veroordeeld voor bedreiging van agenten en diefstal. Volgens de politie behoort hij tot ‘een harde kern’ die zorgt voor overlast in de Schilderswijk.

Bedenken

De officier van justitie eist twee weken celstraf. ,,Zodat hij zich bij het komende WK nog eens bedenkt voor hij weer de grens overgaat.”

De advocaat van Anass vindt het bewijs niet overtuigend. ,,Het was donker op straat, de agenten hebben zich vergist. Het was een grote chaos, omdat de ME kwam.” Hij pleit voor een lichtere straf, omdat de verdachte die dakloos en zonder werk is, net wat van zijn leven probeert te maken.

De snelrechter gaat in het vonnis inderdaad iets lager zitten: één week cel. ,,Het geeft geen pas om zo’n mooi evenement zo uit de hand te laten lopen”, zegt de rechter. Om herhaling van dit soort ongeregeldheden op het WK te voorkomen, gaat de politie snel in overleg met Marokkaanse organisaties.