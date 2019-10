Week van de pleegzorg: 'Je moet willen leren van kinderen die je opvangt'

We doen het! Dat zeiden Ellen Feller en haar partner Moon op een avond in 1996, thuis op de bank. Het was niet zo dat bij dit Haagse vrouwenstel van begin 30 de biologische klok als een dolle was gaan tikken, maar ze wilden wel allebei 'iets met kinderen' in hun leven. En, alweer wat concreter: 'om een jongere een duwtje in de goede richting te geven'.