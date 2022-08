Week van het Condoom komt eraan: ‘Neem je verantwoordelijkheid en vrij veilig’

Na drie succesvolle edities van de Week van het Condoom is het op woensdag 24 augustus tijd voor de vierde editie. De actie is gericht op sekswerkers in Den Haag en hun klanten.

Veilige seks promoten

De Week van het Condoom is een initiatief van het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden en Spot46, het informatie- en adviescentrum voor sekswerkers in Den Haag (onderdeel van SHOP). Het doel van de actie is om veilige seks te promoten. De actie is op 24 augustus in de Geleenstraat en op 25 augustus in de Doubletstraat. Beide avonden is de aanvang 18.30 uur.