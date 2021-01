Weer 21 maanden cel geëist tegen 19-jarige voor doden van zoon overbuurman

De Hagenaar was destijds 17 jaar toen hij op 8 augustus 2019 met een mes de zoon van de overbuurman dodelijk raakte. Dat gebeurde nadat hij vanuit zijn slaapkamerraam in de Haagse wijk Groente- en Fruitmarkt had gezien hoe deze man en diens vader, de overbuurman, ruzie kregen. Perohi zou daarbij zijn vader hebben geslagen. De jongen liep er naar toe en greep in. Daarna liep hij zijn huis weer in, pakte een mes uit de keukenla en ging opnieuw naar buiten, waar de man inmiddels in een woordenwisseling met zijn moeder was verwikkeld.