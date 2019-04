Weer 6 jaar cel geëist voor oplichten van bejaarden met babbeltrucs

Het OM heeft vandaag in hoger beroep weer zes jaar cel geëist tegen Adelmalek B. voor het oplichten van 12 hoogbejaarde vrouwen in onder meer Den Haag, Delft en Rotterdam. Hij zou zich hebben voorgedaan als politieman of bankmedewerker. Zijn oudste slachtoffer was 97 jaar. De verdachte blijft de babbeltrucs ontkennen.