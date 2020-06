Weer autobrand in Leidschendam, zestiende sinds eind april

In Leidschendam is vannacht wederom een auto in de brand gestoken. De gemeente wordt al langere tijd geplaagd door een aanhoudende reeks brandstichtingen. Het is het zestiende voertuig dat sinds eind april in brand is gezet.

Rond middernacht sloegen de daders toe op de Koningin Wilhelminalaan in Leidschendam. Vermoedelijk is er brandbaar materiaal onder de auto gegooid. De politie vond in de omgeving van de uitgebrande auto een jerrycan. De geparkeerde auto is van één van de bewoners van de straat en zal als total loss moeten worden beschouwd.

Een nacht eerder, van donderdag op vrijdag, werd er op de Prinses Annalaan in Leidschendam ook al een auto in de fik gestoken. Burgemeester Klaas Tiggelaar gaf in een reactie aan het onacceptabel en ontzettend vervelend te vinden. ‘Die auto is iemands bezit en daar blijf je vanaf. Het is ook nog eens vervelend omdat de afgelopen weken de rust weer enigszins was teruggekeerd in de wijk.’ De politie hield eind vorige maand twee tieners op vanwege de verdenking dat ze iets met de vernielingen te maken hebben.

