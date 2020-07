Weer brand in voormalige parkeergarage aan de Rijswijkseweg

Meerdere honden onwel na eten van vermoede­lijk junkenpoep in Schevening­se Bosjes

14:13 Meerdere honden zijn in de afgelopen week onwel geworden, nadat zij in de Scheveningse Bosjes in Den Haag hadden gelopen. Dat bevestigt de politie, na een oproep van Dierenkliniek Scheveningen op Facebook. De dieren zijn vermoedelijk vergiftigd door het eten van junkenpoep.