Weer branden en vernielingen in Den Haag, dit keer in Laak

Er lopen volgens calamiteitenwebsite Regio15 meerdere groepen jongeren door de wijk. Een aantal van hen moest een identiteitsbewijs tonen. Naast afgebrande auto's, is er volgens Regio15 ook zwaar vuurwerk in een portiek aan de Oudemanstraat gegooid. Er zou schade zijn ontstaan aan deuren en ramen. De brandweer was snel ter plaatse. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend.

Rellen

Het is niet de eerste keer dat het onrustig is in de Haagse regio. Afgelopen dagen waren er rellen in Duindorp omdat de vreugdevuren niet doorgaan, maar ook in Scheveningen was het onrustig. Daarnaast werden twee avonden geleden in totaal drie aanhoudingen verricht in Escamp voor onder meer belediging, gooien van vuurwerk en brandstichting. Ook in Scheveningen werd een persoon aangehouden.