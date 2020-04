Weer een auto in brand in Leidschendam

De afgelopen dagen is het onrustig in Leidschendam. Zo gingen eerder deze week twee voertuigen in vlammen op die aan de Prins Frederiklaan geparkeerd stonden. Maar ook gisteren was het raak, toen stond er een auto aan de Prinses Annalaan in brand. En eergisteren woedde er een fikse buitenbrand bij een Jeu des Boules vereniging op het Fluitpolderplein.