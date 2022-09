Weer een Haagse ambtenaar die reisdocumenten en rijbewijzen vervalste

Technische Dienst Hoe weet je of een brug nog veilig is? Op deze manier worden ongelukken voorkomen

In Nederland staan duizenden stalen constructies zoals bruggen, hijskranen en windturbines die dagelijks zware arbeid leveren. Om slijtage in kaart te brengen en ongelukken te voorkomen, moeten ze regelmatig geïnspecteerd worden. Gezien hun omvang is dat een ingewikkelde en tijdrovende klus.

18 september