Weer een ongeval op de kruising Van Gijnstraat en Verrijn Stuartlaan Rijswijk

Een kleurplaat onder de ruitenwisser 'om binnen de lijnen te blijven'

8:42 Dat een automobilist met zijn of haar auto dit weekend in een parkeergarage in Scheveningen twee parkeerplaatsen in beslag nam, werd kennelijk niet zo gewaardeerd door een andere bezoeker van de garage. De verkeerd geparkeerde auto kreeg een kleurplaat 'om binnen de lijnen te blijven' onder de ruitenwisser.