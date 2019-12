Weer een winkel weg uit Den Haag: Topshop gaat sluiten

Na het vertrek van Hudson’s Bay gaat er dus nog een grote internationale keten weg uit de stad. Wanneer Topshop precies sluit is nog niet bekend, op het raam van de winkel is een grote sticker te zien waarop staat dat de zaak gaat sluiten.

Aan de overkant van de Noordzee is de keten Topshop (en Topman voor mannen) al jaren razend populair, maar in Den Haag blijkbaar wat minder. De winkel verdwijnt overigens ook uit Rotterdam, maar Topshop blijft voorlopig nog wél open in Amsterdam.