Weer extra vertraging bij aanleg Rotterdamsebaan, die gaat in 2020 in ieder geval niet open

Rechtszaak Meerdere messteken werden Leidschen­dam­se Emmy (31) fataal, Amsterdam­mer Aron S. bekent

17:04 Aron S. heeft bekend dat hij eind juli in een woning aan het Abdijland in Leidschendam de 31-jarige Emmy om het leven heeft gebracht. Dat bleek vanochtend tijdens de eerste zitting in de rechtbank. Waarom de 34-jarige Amsterdammer haar met meerdere messen doodde, is nog niet duidelijk.