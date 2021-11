Wéér gaat het mis op een zebrapad: verlichting moet ongelukken voorkomen

Hoe is het nu met? Acteur Oren Schrijver werkt nu liever achter de schermen: ‘Keep your eyes on the prize!’

Als voortvarende leerling op het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag zat hij in de schoolband en deed hij aan cabaret. Zingen, acteren, een publiek bespelen – het ging hem allemaal even makkelijk af. Met als gevolg veel rollen in musicals en tv-series. Maar voorlopig is Oren Schrijver even uitgespeeld. ,,Ik werk nu veel liever achter de schermen.’’ Wij spraken hem voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

