Weer gebakken spons gevonden in Rijswijk: 'Het is extreem'

Volgens hem zijn er meerdere hondenhaters in Rijswijk. Het kan maanden rustig zijn tot er opeens weer ergens een spons of zo'n kipfilet opduikt. ,,Maar wat nu speelt is extreem. Vandaar dat we elke nacht op pad gaan.'' Net als vannacht toen het Buurtpreventieteam door oud Rijswijk surveilleerde om een extra oogje in het zeil te houden. ,,We hopen de dader op heterdaad te betrappen en aan te houden.'' Daarvoor is wel het een en ander nodig. ,,Het is even het ritme omgooien. Op de dag een paar uur slapen en 's nachts de buurt in de gaten houden.''