Wéér is het raak op Hobbemaplein: twee auto’s knallen op zelfde plek tegen elkaar

Opnieuw hommeles in Haags college: burgemees­ter en wethouders urenlang bijeen in crisisbe­raad

Het is opnieuw hommeles in het Haagse stadsbestuur. Urenlang kwamen de burgemeester en wethouders vandaag in crisisberaad bijeen. Reden was het voorstel van de VVD om wethouder Balster (PvdA, wonen) en leden van de Haagse welstandscommissie via een raadsonderzoek onder ede te gaan verhoren.

10 februari