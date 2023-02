Weer jonge zeehond op het Scheveningse strand

Na jaren vertraging kan bouw van nieuw politie­hoofd­bu­reau eindelijk beginnen

Het is inmiddels een paar jaar verder, maar de bouw van het nieuwe hoofdbureau van de Eenheid Den Haag in de Binckhorst kan nu dan toch gaan beginnen. De handtekeningen zijn gezet en de eerste paal gaat naar verwachting nog voor de zomer de grond in.

8 februari