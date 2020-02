Weer kogels door ruit supermarkt die net was geopend na beschieting: eigenaar sluit twee weken

Hagenaar (36) opgepakt voor neersteken pinnende man

13:15 Een 36-jarige Hagenaar is gistermiddag opgepakt in Poortugaal, bij Rotterdam, voor het neersteken van een man voor een pinautomaat op het Hobbemaplein in Den Haag. Het slachtoffer werd op 7 januari in zijn gezicht, borstkas en arm geraakt tijdens de aanval.