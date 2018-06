Wéér man in top Haagse Hogeschool: 'Wij wilden ook liever een vrouw'

Een geschikte vrouw met een migratieachtergrond. Daarnaar was de Haagse Hogeschool eigenlijk op zoek voor de vrijgekomen functie binnen het college van bestuur (cvb). Maar het werd Rajash Rawal, weliswaar iemand met een deugdelijk cv en een niet-Nederlandse achtergrond, maar géén vrouw.



De hogeschoolraad, de belangrijkste vertegenwoordiging van personeel en studenten, stemde onder meer om die reden tegen zijn benoeming. De raad van toezicht blijft echter pal achter zijn kandidaat staan, al geeft voorzitter Wubbo Tempel toe dat hij ook liever een vrouw had gehad. ,,Ook de raad van toezicht had een voorkeur voor een vrouw, maar dit was nooit een keiharde eis'', zegt hij. Volgens Tempel paste Rawal gewoon het beste in het gevraagde profiel.



Net als de hogeschoolraad vindt de raad van toezicht (rvt) het óók belangrijk dat het college van bestuur een goede afspiegeling is van de hogeschoolpopulatie, benadrukt hij. Tempel belooft daarom dat sekse in de volgende benoeming binnen het cvb een nóg belangrijker selectiecriterium wordt. De rest van de kritiek op de benoeming deelt de voorzitter niet. Zoals de vrees van de hogeschoolraad dat Rawal niet 'resultaatverantwoordelijk' zou zijn, gezien de problemen bij zijn faculteit Management & Organisatie. ,,De heer Rawal was slechts relatief korte tijd directeur van de faculteit. In deze periode was een duidelijke stijgende lijn te zien in de resultaten. Hij heeft bestaande issues voortvarend aangepakt, wat vertrouwen geeft voor de toekomst.''