Weer meer meldingen besmetting hepatitis B in regio

Dat zijn er een stuk meer dan in 2016, toen sprake was van 126 meldingen. Daarnaast lopen nog eens honderden inwoners het risico om het virus op te lopen vanwege contacten met patiënten.



Voornaamste oorzaak van de toename van het aantal meldingen is dat vaker aan het licht komt dat mensen het virus bij zich dragen, stelt een woordvoerder van GGD Haaglanden. ,,Sinds 2016 doen we nóg uitgebreider onderzoek naar de mensen in de omgeving van de patiënt, om vast te stellen of die het ook hebben.’’



Juist met oog op de toename van het aantal besmettingen met hepatitis B heeft de GGD Haaglanden al in 2015 een speciaal spreekuur gelanceerd. Tijdens dit spreekuur krijgen dragers van het virus voorlichting en wordt in kaart gebracht wie er in hun omgeving het risico lopen om ook besmet te raken. Deze mensen worden getest en zonodig gevaccineerd.