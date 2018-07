Weer minder WW-uitkeringen

Column 'Nu nog een partij voor de mensen'

6:30 De Eekhoorntjesbrug is zowel bestuurlijk als ecologisch een complete zeperd. Bovendien veroorzaakt het weerstand tegen natuurmaatregelen die er wél toe doen en daarmee is de brug als ‘dieronvriendelijk’ te bestempelen. Eigenlijk zouden activisten in verzet moeten komen tegen hun eigen mispeer.