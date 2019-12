Weer onrustig in Leyenburg: Ouders moeten relschoppers ophalen

Het is weer onrustig in Leyenburg. Een groep van ongeveer dertig jongeren heeft zich verzameld op het Monnickendamplein in Den Haag. Er klinken harde knallen door de wijk; er wordt veel zwaar vuurwerk afgestoken.

Op social media is gisteren een oproep gedaan: ‘Morgen, maandag 9 december, weer rellen in Leyenburg om 20.00 uur bij Monnickendamplein’, stond er in het bericht. ‘Heel de kkr boel op stelte zetten’. Een groep van ongeveer dertig jongeren heeft daar gehoor aan gegeven. De politie is met veel agenten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen en deel van de jongeren is gefouilleerd. Minimaal twee van hen zijn in een politiewagen gezet.

De jongeren zijn fors toegesproken door de politie. Daarnaast zijn enkele ouders van de relschoppers gebeld. Zij mogen hun ‘kroost’ komen ophalen. Of en hoeveel aanhoudingen er zijn verricht is nog niet bekend.

Illegaal vuurwerk

Sinds het afblazen van het vreugdevuur op Duindorp zijn er met grote regelmaat ongeregeldheden in de Haagse wijken. Er zijn al tientallen aanhoudingen verricht. Het is dan ook niet de eerste keer dat het onrustig is in Leyenburg, dat onder stadsdeel Escamp valt. Woensdag 4 december kwam een grote groep jongeren bijeen die zwaar vuurwerk afstaken en ruiten vernielden. Drie tieners, twee van 16 jaar oud en een van 15 jaar oud, werden daarbij aangehouden voor belediging van agenten en het in bezit hebben van illegaal vuurwerk.

Ook afgelopen weekend lag het zwaartepunt van de ongeregeldheden in Leyenburg. Toen hield ook een grote groep jongeren zich op in de omgeving van het Monnickendamplein Zij staken volgens de politie zeer zwaar illegaal vuurwerk af er werden verschillende containers in brand gestoken. Bij de rellen hield de politie een 19-jarige Hagenaar aan en later, toen de groep in kleinere groepjes uiteenviel, werd nog een 17-jarige Hagenaar opgepakt.

