Weer pubers vast voor geweld in Den Haag, Esso-rovers zijn 14 en 15 jaar oud

Mishandeling

Het is de tweede keer in twee dagen dat in Den Haag piepjonge daders van zware misdrijven in verzekering zijn gesteld. Vrijdag meldden zich jongens van 13, 14 en 15 jaar die vorige week in de Willem de Zwijgerlaan de nietsvermoedende 71-jarige passant Nico Schoonhoven aftuigden, naar verluidt toen hij vroeg of hij er even langs mocht. Korte tijd later overleed de seniore Hagenaar.