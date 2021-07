Weer reizigerstesten in Haagse regio

Den Haag wil minima aan koopwoning helpen met hypotheek van gemeente

16 juli Minima in Den Haag met huisvestingsproblemen, die normaal niet in aanmerking komen voor een hypotheek, kunnen misschien nog dit jaar alsnog een eigen huis kopen. De gemeente onderzoekt of deze kwetsbare gezinnen een ‘doorbraakhypotheek’ kunnen krijgen van de Gemeentelijke Kredietbank. Den Haag is de eerste gemeente die dit probeert.