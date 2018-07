Weer tegenslag bij groot bouwproject: fietsenstalling fors vertraagd

De nieuwe Haagse fietsenstalling moet de op een na grootste van Nederland worden, met plek voor 8500 fietsen. De voorziening zou in september gedeeltelijk open moeten gaan en in december in zijn geheel in gebruik genomen moeten zijn. Die termijn wordt niet gehaald, maakt de gemeente bekend.

Fietsgarage

Van Asten zegt ,,enorm te balen'' en heeft opdracht gegeven tot een groot onderzoek. Dat onderzoek draait ook om forse tegenslag bij het maken van de ondergrondse verbinding tussen de fietsenstalling en de stationshal. Volgens Van Asten zijn bij het grondwerk verrassingen opgedoken. De aannemer stuitte op een woud aan kabels, die volgens de wethouder nooit goed in kaart gebracht zijn in de grond. ,,Dat gaan we nu onderzoeken; waarom wisten we dit niet. En hadden we dit moeten weten."'