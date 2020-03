Weer tegenvaller voor Scheveningse boulevard: na mislukt Legobouwwerk ook geen Hard Rock Café

Bijna precies een jaar geleden werd met veel enthousiasme de tweede Nederlandse vestiging van de Amerikaanse restaurantketen aangekondigd. Het Hard Rock Café is wereldwijd enorm populair, ook vanwege de merchandise, en zit al in het centrum van Amsterdam.

Horeca-ondernemer Laurens Meijer nam zich het plan voor om op de gloednieuwe Scheveningse Noordboulevard ‘het mooiste filiaal van Europa’ te openen, vertelde hij vorig jaar aan deze krant. In de oorspronkelijke planning zou het restaurant nog voor komende zomer open gaan en plek bieden aan 1000 tot 1500 gasten per dag.

Quote We zitten nu niet meer vast aan beperkin­gen vanuit de hoge bazen van Hard Rock Laurens Meijer, Horeca-ondernemer

Het paviljoen wordt al gebouwd, maar moet nu toch een nieuwe bestemming gaan zoeken. ,,We kwamen helaas niet uit de contractovereenkomst met het Hard Rock Café.”, zegt Meijer tegen indebuurt Den Haag. ,,Het is heel erg jammer, maar ik voelde al dat de onderhandelingen met Amerika stroef gingen.”

Hoewel zijn enthousiasme vorig jaar groot was, is Meijer er nu niet zo rouwig om. ,,We zitten nu niet meer vast aan beperkingen vanuit de hoge bazen van Hard Rock. Omdat we dit al zagen aankomen, hebben we al een tijdje een alternatief plan.”

Tegenvaller

Over een maand komt het nieuwe idee naar buiten. Tegen indebuurt zegt Meijer: ,,Het paviljoen is al gebouwd en heeft drie verdiepingen. Vierhonderd man kan binnen zitten en nog eens 600 op het terras en we zijn straks het hele jaar open, daar verandert niks aan. Uitgangspunt blijft muziek, maar we kunnen daar nu breder op ingaan en dat is leuker.”