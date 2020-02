Weer tientallen bomen weg langs Haagse gracht: ‘Eeuwig zonde van het uitzicht’

Hagenaar (27) die hond in krap douchehok liet creperen krijgt 40 uur werkstraf

15:17 De politierechter in Den Haag veroordeelt een 27-jarige Hagenaar tot een werkstraf van veertig uur vanwege verwaarlozing van zijn hond, die in een krappe doucheruimte sterk vermagerd werd aangetroffen. Daarnaast moet de verdachte nog een celstraf van zes weken uitzitten voor auto-inbraken in Rijswijk.