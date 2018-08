Weer tram ontspoord op de Laan van Nieuw Oost-Indië

Wassenaar hoopvol over toekomst Huize Ivicke

14:01 Wordt het nog wat met Huize Ivicke in Wassenaar? Ondanks de roemruchte reputatie van eigenaar Ronnie van de Putte als krottenkoning, gelooft wethouder Kees Wassenaar in een goed einde voor het gekraakte pand. ,,Hoopvol zijn is gewoon de beste optie.''